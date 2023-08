The following instruments on XETRA do have their first trading 18.08.2023

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 18.08.2023



Aktien



1 IT0005540676 Arras Group S.p.A.

2 IT0005545238 Porto Aviation Group S.p.A.

3 AU0000136046 Bastion Minerals Ltd.

4 CA3794441020 Global Dividend Growth Split Corp.

5 AU0000017071 WCM Global Growth Limited

6 US00972G2075 Akari Therapeutics PLC ADR

7 US15713L1098 CervoMed Inc.

8 US42328V8019 Helius Medical Technologies Inc.

9 CA5539261068 MTL Cannabis Corp.

10 CA7562303064 Recharge Resources Ltd.

