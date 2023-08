Der deutsche Leitindex notiert vorbörslich im roten Bereich und dürfte wieder mit einem Abwärts-Gap in den Handel starten. Ein Ende des Abwärtstrends ist bisher nicht in Sicht. So fiel der Dax am Donnerstag erneut auf ein neues Monatstief bei 15.664 Punkten. Nachdem er praktisch den gesamten Handelstag um die Marke von 15.700 Punkten gependelt war, ...

