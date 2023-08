HÖREN: https://audio-cd.at/page/podcast/4658/ Robert Schittler ist einer der führenden Charttechniker - sag ich jetzt mal - weltweit, der rund 300 Bankanalysten in Österreich in Chartananalyse ausgebildet hat und zudem der Fundamentalanalyse nicht abgeneigt ist. Wir sprechen über den Beginn bei der CA, lange Jahre bei Raiffeisen, weiters über verschiedenste Facetten der Charttechnik, das "Grosse Buch der Börse" und auch Bodybuilding kommen ebenfalls vor. Das Grosse Buch der Börse (Schittler/Michalky/Drastil Vorwort): https://www.amazon.de/große-Buch-Börse-Martin-Michalky/dp/389879265X About: Die Serie Börsepeople findet im Rahmen von http://www.audio-cd.at und dem Podcast "Audio-CD.at Indie Podcasts" statt. Es handelt sich dabei um ...

