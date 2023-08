Der kriselnde Softwareanbieter SUSE, der im SDAX notiert ist, steht vor einem Rückzug von der Börse. Der Mehrheitsaktionär EQT will die ihm noch nicht gehörenden Anteile in Höhe von 20,9 % im Rahmen eines öffentlichen Übernahmeangebots übernehmen und das Unternehmen von der Börse nehmen. Damit endet ein kurzes Gastspiel: Erst im Mai 2021 hatte der schwedische Finanzinvestor den Linuxspezialisten an die Börse gebracht. Zuletzt lieferte das Unternehmen schwache Resultate, das Management wurde ausgetauscht. Für Anleger lief es ebenfalls enttäuschend. Immerhin bietet EQT ihnen nun mit 16 Euro je Papier mehr, als die Aktie mit unter 10 Euro zuletzt wert war. Allerdings: EQT hatte beim Börsengang 30 Euro je Aktie eingenommen. Der Abschluss des Übernahmeverfahrens wird in der ersten Oktoberhälfte erwartet - danach soll SUSE mit einer nicht notierten Gesellschaft verschmolzen werden.



