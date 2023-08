Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Rentenmärkte stehen beiderseits des Atlantiks unter latentem Abgabedruck, so die Analysten der Helaba.Unter anderem seien die Inflationserwartungen dafür verantwortlich. Ungeachtet der Tatsache, dass sich die Teuerungsraten in den USA wie auch in der Eurozone seit den Hochpunkten zur Mitte bzw. im Oktober letzten Jahres bereits deutlich zurückgebildet hätten, seien die mittel- und langfristigen Inflationserwartungen auf erhöhtem Niveau geblieben, in der Eurozone im Trend des Jahres sogar angestiegen. Weder in den USA noch in der Eurozone sei dabei zwar von einer "Entankerung" der Inflationserwartungen zu sprechen, die Entwicklung dürfte seitens der Notenbanker aber genauestens verfolgt werden. ...

