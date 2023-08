Köln (www.fondscheck.de) - Die Aktienmärkte der Schwellenländer zeigten im Juli eine freundliche Entwicklung, so die Experten von Sauren im Kommentar zum Sauren Emerging Markets Balanced Fonds (ISIN LU0580224037/ WKN A1H6AE).Insbesondere der chinesische Aktienmarkt habe deutliche Kursgewinne verbucht, was sich in dem positiven Ergebnis des Regionalindex der Märkte der asiatischen Schwellenländer niedergeschlagen habe. Lateinamerika sei hinter den übrigen Regionen zurückgeblieben, gleichwohl sei das Ergebnis des Regionalindex auch hier positiv ausgefallen. Die Rentenmärkte der Schwellenländer hätten insgesamt ebenfalls Wertzuwächse verbucht. ...

