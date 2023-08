Scout24 schafft im zweiten Quartal einen Umsatz von 122,0 Millionen Euro, das ist ein Plus von 11,2 Prozent. Beim EBITDA geht es um 26,1 Prozent auf 78,2 Millionen Euro nach oben. Der Gewinn je Aktie steigt von 0,34 Euro auf 0,59 Euro an. 2023 soll Scout24 um 15 Prozent wachsen, zuvor ging man von 12 Prozent aus. Beim EBITDA rechnet man mit einem Plus ...

Den vollständigen Artikel lesen ...