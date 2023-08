Der KI-Hype an der Börse herrscht nicht ohne Grund, denn die Technologie hat das Potenzial, in unzählige Bereiche unseres Lebens vorzudringen. Nun hat auch der Reiseveranstalter TUI das Ganze in seine Dienste integriert. Das Unternehmen setzt auf ChatGPT, um der Kundschaft digitale Angebote zu unterbreiten.Bisher kommt das Ganze lediglich in Großbritannien zum Einsatz, wie die "Welt" berichtet. Ob und wann das Ganze auch den deutschen Heimatmarkt erreicht, ist bisher nicht bekannt. TUI (DE000TUAG505) setzt zunächst auf ausländische Märkte, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...