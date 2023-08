EQS-News: IGP Advantag AG / Schlagwort(e): Personalie

IGP Advantag AG: Hauptaktionär Stefan Gräf wechselt in den Aufsichtsrat, Stefan Ehgartner rückt in den Vorstand auf und Nikolaos Hatzijordanou übernimmt die Führung der IGP Ingenieur GmbH



18.08.2023 / 11:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Corporate News

IGP Advantag AG: Hauptaktionär Stefan Gräf wechselt in den Aufsichtsrat, Stefan Ehgartner rückt in den Vorstand auf und Nikolaos Hatzijordanou übernimmt die Führung der IGP Ingenieur GmbH

18.08.2023, Berlin - Die IGP Advantag AG plant Veränderungen bei verschiedenen Schlüsselpositionen in der Geschäftsführung, dem Vorstand und dem Aufsichtsrat. So wird der Ende September anstehenden Hauptversammlung vorgeschlagen, den Hauptaktionär Stefan Gräf als Mitglied des Aufsichtsrats zu wählen.

Sein Nachfolger im Vorstand soll mit Wirkung zum 01.10.2023 Stefan Ehgartner werden, dessen internationale Karriere 2001 mit dem Projektmanagement für die Errichtung des Gebäudes der Bank of America sowie der Hauptsitze von Morgan Stanley und Lehman Brothers in London (GB) begann. Daran schlossen sich Stationen in Kopenhagen (DK), London (GB), Barcelona (ES), Madrid (ES) und Baku (AZ) an, wo Stefan Ehgartner ab 2004 bereits partnerschaftlich mit der IGP-Group zusammenarbeitete. Es folgten Leitungstätigkeiten in der Lindner Group, mit herausragenden Projekten wie dem Bau der Dubai Metro Stations - Red & Green Line (AE), dem Konzerthaus in Kopenhagen (DK), dem Jumeirah Hotel and Spa in Port de Sóller (ES), der Pariser Philharmonie (FR) sowie der Metro in Riad (SA) und weiteren Aufträgen im Mittleren Osten und Nordamerika.

Seit September 2021 leitet Stefan Ehgartner die IGP Ingenieur GmbH und hat neben seinem anspruchsvollen Tagesgeschäft erfolgreich zwei bedeutende Akquisitionen für die IGP Advantag AG durchgeführt: die Übernahmen der BRH Generalplaner GmbH und der heutigen Gräf Hotel- und Objektausstattungen GmbH.

Von der BRH Generalplaner GmbH kommt nun Nikolaos Hatzijordanou als neuer Geschäftsführer zur IGP Ingenieur GmbH. Er wird umgehend die Verantwortung für wichtige Projekte wie beispielsweise für das FOUR in Frankfurt, BMW in München oder die Erweiterung des Terminals 1 am Flughafen in München übernehmen

Nikolaos Hatzijordanou wird mit seiner jahrzehntelangen Expertise und Erfahrung gemeinsam mit Christian Werner die aktuellen Projekte der IGP Ingenieur GmbH begleiten und durch sein großes Netzwerk neue Projekte akquirieren.

Hauptaktionär Stefan Gräf, der die IGP vor nunmehr vor 25 Jahren gegründet hat, freut sich, mit Stefan Ehgartner einen erfolgreichen Manager als Vorstandsmitglied gewonnen zu haben: "Mit Stefan Ehgartner als meinem Nachfolger im Vorstand der Konzernmutter haben wir eine Führungspersönlichkeit gewonnen, die ihre Fähigkeiten für die IGP-Gruppe bereits äußerst erfolgreich unter Beweis gestellt hat. Als Mitglied des Aufsichtsrats und größter Aktionär möchte ich der IGP weiterhin erhalten bleiben und meine Erfahrungen auch in Zukunft einbringen."

Über die IGP Advantag AG:

Der IGP Advantag Konzern besteht aus der Muttergesellschaft IGP Advantag AG und in der zweiten Ebene aus den jeweils 100%igen Tochtergesellschaften IGP Ingenieur GmbH (Projektmanagement und Objektüberwachung), IGP Beteiligungs GmbH (Beteiligungen), IGP Projekt GmbH (Projektentwicklung), IGP Green Solutions GmbH (Beratung) und der Advantag Services GmbH (Emissionshandel.

Der IGP Advantag-Konzern verfügt über ein breites Spektrum innerhalb des innerhalb des Immobilen- und Infrastruktursektors, das von der Klärung planungs- oder baurechtlicher Sondersituationen über die Generalplanung und Projektsteuerung sowie die Durchführung und Bauleitung bis zur Objekt- und Qualitätsüberwachung sowie Inbetriebnahme reicht. Im Laufe der 25-jährigen Unternehmensgeschichte hat die IGP Advantag-Gruppe eine Vielzahl an Immobilienprojekten im In- und Ausland erfolgreich begleitet.

Kontakt:

IGP Advantag AG

Investor Relations

Friedrichstraße 61

10117 Berlin

Tel.: +49(0)30.204580200

Mail: aktie@igp-advantag.ag

18.08.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com