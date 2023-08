Heute im gabb: Um 10:51 liegt der ATX TR mit -0.48 Prozent im Minus bei 6879 Punkten (Ultimo 2022: 6597, 4.27% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Polytec Group mit +1.45% auf 4.3625 Euro, dahinter Andritz mit +0.58% auf 45.46 Euro und Zumtobel mit +0.56% auf 7.14 Euro. Zum Vergleich der DAX: 15568 ( -0.21%, Ultimo 2022: 13923, 11.81% ytd). - News zu Andritz, Immofinanz, DO & CO, Frequentis, Directros Dealings bei Bawag und Addiko, Research zu FACC- Nachlese: Bier zu teuer? Ottakringer wird billiger, dazu ein KESt-Schock in der NextGen- Unser Robot sagt: Frequenits, FACC, Rosenbauer und weitere Aktien auffällig; Robert Machtlinger führt im CEO-Ranking- Reingehört bei Frequentis, FACC, Marinomed und Flughafen Wien- Börsegeschichte 18.8.: Extremes zu ...

