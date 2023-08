Die Meyer Burger-Aktie (WKN: A0YJZX) leidet seit gut einem Monat unter einer massiven Verkaufswelle. Der Kurs des Schweizer Solartechnikherstellers ist in den letzten vier Handelswochen um gut -30% eingebrochen. Was steckt hinter dem Vertrauensverlust an der Börse? Meyer Burger vorgestellt Die Meyer Burger Technology AG stellt Solarzellen und Solarmodule her. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Thun in der Schweiz. Gegründet im Jahr 1953 ist ...

Den vollständigen Artikel lesen ...