Edward Ler wird zum 01.01.2024 neuer Chief Underwriting Officer der ERGO Group AG. Er folgt in dieser Rolle auf Clemens Muth, der sich nach 24 Jahren innerhalb der Munich Re Gruppe dazu entschieden hat, ERGO mit Auslaufen seines Vertrages zum Jahresende zu verlassen, um sich anderen persönlichen Interessen zu widmen, wie es in einer Mitteilung des Unternehmens heißt. Ler ist derzeit noch als Executive Vice President und Leiter der Region Südostasien bei Chubb Asia Pacific in Singapur tätig. Er kann ...

