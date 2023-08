New Found Gold Corp. gab gestern die Ergebnisse von 16 Diamantbohrlöchern bekannt, die im Rahmen eines Bohrprogramms zur Erprobung der neu entdeckten Zone Keats West niedergebracht wurden. Die Zone befindet sich auf der Westseite der äußerst aussichtsreichen Appleton Fault Zone.



Das zu 100 % im Besitz von New Found befindliche Projekt Queensway umfasst ein 1.662 km2 großes Gebiet, das über den Trans-Canada Highway, 15 km westlich von Gander, Neufundland und Labrador, erreichbar ist.



Die besten neuen Bohrergebnisse lauten laut dem Unternehmen:



? 5,81 g/t Au über 30,05 m in NFGC-23-1149 nur 60 m unter der Oberfläche, 110 m neigungsabwärts der zuvor gemeldeten 18,9 g/t Au über 15,95 m in NFGC-22-773 (23. November 2022) bei Keats West. Dieser Abschnitt wird als nahe der tatsächlichen Mächtigkeit interpretiert und fügt sich in die wachsende Liste breiter Abschnitte mit Goldmineralisierungen bei Keats West ein.



? 7,01 g/t Au über 10,45 m in NFGC-23-1184, weitere 130 m neigungsabwärts von NFGC-23-1149.



? 2,49 g/t Au über 19,40 m in NFGC-22-1043 und 3,23 g/t Au über 11,35 m in NFGC-23-1110 in der westlichsten Platte der Struktur Keats West.



