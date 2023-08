Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Nach der Sommerpause - das letzte Pricing einer Transaktion war am 18. Juli - eröffnete die Berlin Hyp am Mittwoch den Primärmarkt mit einem 5-jährigen Social Covered Bond (500 Mio. EUR, WNG), so die Analysten der Helaba.Die "ungeteilte" Aufmerksamkeit der Investoren sei mit entsprechenden Ordervolumen belohnt worden. Die Emission sei 3,6-fach überzeichnet gewesen, der finale Spreads habe sich im Vergleich zur Vermarktung um 4 BP auf MS+6 BP eingeengt, was einer Neuemissionsprämie von ca. 3 BP entspreche. ...

