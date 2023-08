Luxemburg (www.fondscheck.de) - Ziel des BayernInvest ESG Multi Asset Defensive-Fonds (ISIN LU0828716919/ WKN A1J4AH, AL) ist es, eine attraktive Wertentwicklung in Verbindung mit einer regelmäßigen und stabilen Ausschüttung der Erträge zu erzielen, so die Experten von BayernInvest Luxembourg S.A.Der Fokus des Anleihesegments liege dabei auf Euro denominierten Staats-, Unternehmensanleihen sowie Pfandbriefen. Der Aktienanteil von maximal 35% werde mittels einer Multi-Faktor-Strategie gemanagt. Das Investmentuniversum werde um Titel reduziert, die gegen grundsätzliche ESG-Kriterien (z.B. Umsatzschwellen in Bezug auf Produzenten von Waffen und Tabak, Missachtung des UN Global Compact) verstoßen würden. ...

