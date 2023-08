Der Schnelllade-Anbieter Ionity hat seine Ladestrompreise in Deutschland, Frankreich und Norwegen gesenkt. Ab sofort fällt der Preis für das Spontanladen in Deutschland und Frankreich um zehn Cent pro Kilowattstunde und in Norwegen um 1,14 NOK/kWh. In Deutschland zahlen Ionity-Kunden im Tarif "Ionity Direct" ohne Vertragsbindung jetzt 69 Cent statt zuvor 79 Cent pro Kilowattstunde. Abonnenten des ...

Den vollständigen Artikel lesen ...