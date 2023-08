(shareribs.com) Chicago 18.08.2023 - Die Agrarfutures an der Chicago Board of Trade zeigen sich fest. Sojabohnen und Weizen klettern im elektronischen Handel um mehr als ein Prozent. Die Weizennotierungen bewegen sich am Freitag kräftig nach oben, gestützt von erneuten Sorgen der Marktteilnehmer über die Angebotssituation nach dem Drohnenangriff in Moskau. Die Investoren sehen Risiken einer weiteren ...

