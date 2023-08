Die Cybersecurity-Branche erlitt in den vergangenen Wochen aufgrund einiger enttäuschender Ergebnisse einen heftigen Rückschlag. Was allerdings nichts daran ändern sollte, dass diese Branche essenziell wichtig bleibt für die weitere technologische Entwicklung. Um es auf den Punkt zu bringen: Es geht immer mehr um Daten und diese müssen auch geschützt sein. Es ist wie ein Wettrüsten zwischen IT-Firmen und deren Anwendern auf der einen Seite und Hackern und anderen Datendieben auf der anderen. Wobei sich diese Entwicklung in den kommenden Jahren noch beschleunigen dürfte durch den zunehmenden Einsatz von KI auf beiden Seiten.Das spiegelt sich auch in den globalen Wachstumserwartungen wider. Lag das globale Marktvolumen für Cybersecurity-Anwendungen 2019 noch bei 140 Mrd. $, soll es bis 2027 nach einigen Marktschätzungen auf über 350 Mrd. $ anwachsen und bis 2030 sogar die Marke von einer halben Billion Dollar übersteigen.Dies ist ein Auszug aus unserer Publikation "Frankfurter Börsenbrief", Ausgabe 33-2023.Den kompletten Artikel lesen Sie im aktuellen Brief.Weitere Themen in dieser Ausgabe u. a.:++ Nvidia: Hype verlängert?++ D.R. Horton: Ein Buffett-Effekt++ Tapestry: Kommt Luxus hinzu?++ ETFs: Solarmarkt unten abgreifen++ Anleihe: EmbraerIhre Bernecker Redaktion / www.bernecker.infoBörsianer lesen Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH unter www.bernecker.info im Abo oder im Einzelabruf!