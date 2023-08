Das Finale vor Augen: 13 junge Unternehmer sind in die Endrunde des Jungmakler Awards 2023 eingezogen. Vom 19.09. bis 20.09.2023 wird sich im finalen BundesCasting in Kornwestheim herausstellen, wer den renommierten Branchenwettbewerb in diesem Jahr für sich entscheiden kann. Die Preisverleihung findet am 25.10.2023 im Rahmen der DKM in Dortmund statt. Teilnehmer voller Unternehmergeist "Wir sind begeistert von den Bewerbern des diesjährigen Awards. Und das lässt mich wirklich optimistisch in die ...

