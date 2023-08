Zum fünften Mal widmen sich die AKTIONÄR-Redakteure Tim Temp und Benjamin Heimlich einer Legende des Kapitalmarkts: Stanley Druckenmiller. Er war nicht nur einer der Köpfe hinter dem Quantum Fund von George Soros, sondern hält auch den beeindruckenden Track-Record von 30:30:0. Was es damit auf sich hat, was Anlegerinnen und Anleger von Druckenmiller lernen können und vieles mehr gibt es in Folge 92 des einfach börse-Podcasts.Das Interview mit Stanley Druckenmiller findet Ihr hier.Die SEC-Unterlagen ...

