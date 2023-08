München (www.anleihencheck.de) - Janet Yellen überraschte mit ihrer Budgetplanung nicht nur die Marktteilnehmer, sondern auch die Ratingagenturen, so Martin Roßner, ThirdYear Capital & Fondsberater ART Global Macro.Eine geplante Neuverschuldung von über einer Billion allein im dritten Quartal, 274 Milliarden US-Dollar mehr als bisher erwartet - die Abstufung der amerikanischen Kreditwürdigkeit habe nicht lange auf sich warten lassen. Das Fragwürdige am Zeitpunkt der aktuellen fiskalischen Expansion sei: Der Arbeitsmarkt sei derzeit enorm robust. Noch nie sei das Fiskaldefizit so hoch gewesen, wenn die Arbeitslosenquote auf historischen Tiefständen gewesen sei. Die Trump-Regierung sei Ende 2017 für einen Stimulus in Form von Steuersenkungen und des Job Acts, trotz niedriger Arbeitslosenquote enorm kritisiert worden. Ökonomen hätten damals vor Überhitzungsgefahr gewarnt. Auch in den späten 1960er Jahren habe es eine fiskalische Expansion in einem starken Arbeitsmarkt gegeben, die inflationär gewirkt habe. ...

