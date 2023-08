Die Wochenbilanz beim Heizöl fällt neuerlich gemischt aus. Nach ein Abwärtskorrektur in der ersten Wochenhälfte ziehen die Öl- und Heizölpreise kurz vor dem Wochenende weiter an. Von zwischenzeitlich rund drei Cent bzw. Rappen Ersparnis auf Wochensicht bleibt Stand Freitagmittag knapp die Hälfte übrig. Die Nachfrage nach Heizöl bleibt schwach bis mäßig. Am Heizölmarkt wiederholt sich das Muster, das ...

Den vollständigen Artikel lesen ...