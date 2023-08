Der Goldpreis setzt seinen Abwärtstrend der vergangenen Wochen fort und fiel dabei unter die runde Marke von 1.900 US-Dollar. Die Notierung für eine Feinunze Gold rutschte am Donnerstag auf 1.885 Dollar. So günstig notierte das Edelmetall zuletzt im März. Der Abwärtsdruck erhöhte sich, nachdem die Spekulationen auf weiter steigende Zinsen in den USA zugenommen haben. ...

