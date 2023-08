EQS-News: Petro Welt Technologies AG / Schlagwort(e): Delisting

Petro Welt Technologies AG: Beendigung der Notierung von PeWeTe-Aktien an der Frankfurter Wertpapierbörse



18.08.2023

Petro Welt Technologies AG - Beendigung der Notierung von PeWeTe-Aktien an der Frankfurter Wertpapierbörse Wien, 18. August 2023 Mit Bescheid der Frankfurter Wertpapierbörse vom 17. August 2023 wurde die Zulassung der Aktien der Petro Welt Technologies AG, AT0000A00Y78, zum regulierten Markt (General Standard) an der Frankfurter Wertpapierbörse von Amts wegen widerrufen. Als Folge des Widerrufs der Zulassung zum regulierten Markt (General Standard) entfällt auch die Zulassung zum Teilbereich des regulierten Marktes mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard). Aufgrund der Übertragung der Aktien der Minderheitsaktionäre auf den Hauptaktionär (Squeeze-Out) ist ein ordnungsgemäßer Börsenhandel auf Dauer nicht mehr gewährleistet, was dazu geführt hat, dass der Börsenhandel in den Aktien der Petro Welt Technologies AG bereits am 4. August 2023 ausgesetzt und mit Ablauf des 8. August 2023 eingestellt wurde. Nunmehr erfolgte der amtswegige Widerruf der Zulassung zum regulierten Markt. Mit Beendigung der Börsennotierung am regulierten Markt enden zudem die umfangreichen finanziellen Berichtspflichten der Petro Welt Technologies AG sowie die Anwendung zahlreicher weiterer Regelungen zur Marktinformation. Über Petro Welt Technologies AG Die Petro Welt Technologies AG, ein Unternehmen mit Sitz in Wien, Österreich, war eines der führenden und ältesten Oilfield-Services-(OFS)-Unternehmen in Russland und der GUS, das sich auf Dienstleistungen zur Steigerung der Produktivität neuer und bestehender Öl- und Gasfelder spezialisiert hat. Vor dem Hintergrund der Sanktionen gegen Russland hat das Unternehmen alle seine Tochtergesellschaften in diesem Markt verkauft und ist nun ausschließlich in Kasachstan tätig. Kontakt

Konstantin Huber (Male Huber Friends)

Investor Relations

T: +43 1 503 2 503-29

huber@mhfriends.at



