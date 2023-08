Die Analysten von Raiffeien Research bestätigen die Halten-Empfehlung für Rosenbauer und nehmen das Kursziel von 38,0 auf 35,0 Euro zurück. Die Gewinnentwicklung in Q2 sei angesichts der Preiseffekte und der eingeleiteten Kostensenkungsmaßnahmen ermutigend, so die Analysten, die davon ausgehen, dass das Schlimmste in Bezug auf die Profitabilität überstanden sein könnte. "Vor diesem Hintergrund erscheint auch ein Erreichen der Finanzziele für 2023 als sehr realistisch", so die Experten, die jedoch der Ansicht, sind, dass mehr als nur ein gutes Quartal erforderlich sei, um den Aufwärtstrend wirklich als nachhaltig bezeichnen zu können. "Unseres Erachtens hängt die Neubewertung der Aktie von einer Verbesserung der Bilanzqualität ...

