(shareribs.com) New York 18.08.2023 - Der Autohersteller Ford baut sein Netzwerk von Batterieproduktionsstätten weiter aus. Der chinesische Hersteller CATL hat eine neue Batterie vorgestellt, die extrem schnell geladen werden kann. Gemeinsam mit dem südkoreanischen Batteriehersteller SK On baut Ford eine Batteriefabrik im kanadischen Beancour. Beide Unternehmen arbeiten bereits in den USA zusammen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...