Die Qiagen Aktie steht am Freitag im Fokus zweier neuer Analystenstimmen. Beide werden von einem reduzierten Kursziel geprägt, die jeweilige neue Zielmarke liegt aber weiter oberhalb aktueller Kurse des TecDAX-Titels. Am Freitagnachmittag notiert der Aktienkurs von Qiagen in XETRA-Handel bei 39,25 Euro und verliert leicht gegenüber dem gestrigen Schlusskurs ...

