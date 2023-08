Das einst gefeierte Elektroauto-Startup Faraday Future hat die erste Auslieferung seines Debütmodells FF 91 an einen Kunden vermeldet. Das erste Exemplar des FF 91 2.0 Futurist Alliance wurde am 12. August an das Unternehmen PCM in Costa Mesa im Süden Kaliforniens übergeben. PCM ist ein in Südkalifornien ansässiges Unternehmen, das auf Luxusautos spezialisiert ist. PCM bzw. ein Firmenvertreter gehört ...

Den vollständigen Artikel lesen ...