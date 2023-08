Das sieht gar nicht gut aus: Nach dem Zahlenschock ist die Plug-Power-Aktie sowohl unter die psychologisch wichtige 10-Dollar-Marke als auch unter den AKTIONÄR-Stoppkurs von 8,00 Euro gerutscht. Anleger sollten also die Reißleine ziehen. Durch den massiven Kursrutsch hat das Unternehmen auch viel an Börsenwert eingebüßt.Charttechnisch ist das Papier wieder stark angeschlagen und eine nachhaltige Erholung in weite Ferne gerückt. Plug Power steht nun kurz vor einem neuen Dreijahrestief. Vom Mehrmonatshoch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...