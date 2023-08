DJ Country Garden fallen aus Hang Seng Index

Von Barbara Kollmeyer

HONGKONG (Dow Jones)--Die Aktien des in Schwierigkeiten geratenen chinesischen Unternehmens Country Garden Holdings werden aus dem Hongkonger Hang Seng Index gestrichen, teilte der Aktienindex-Anbieter am Freitag mit. Die Aktien des Bauträgers sind in diesem Jahr um 71 Prozent gefallen, davon mehr als 50 Prozent im vergangenen Quartal. Hintergrund sind die Krise der verschuldeten Immobilienbranche und die Schwierigkeiten Chinas, seine Wirtschaft nach den Covid-Sperren wieder in Gang zu bringen. Chinas zweitgrößter Bauträger, die China Evergrande Group, beantragte am späten Donnerstag in New York Gläubigerschutz nach Chapter 15.

Country Garden wird durch den chinesischen Impfstoffhersteller Sinopharm Group ersetzt. Die Änderung wird am 4. September in Kraft treten, teilte der Indexanbieter mit.

