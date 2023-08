Ist ja durchaus ansehnlich, was die Softing-Aktie im laufenden Jahr bislang an Performance zu bieten hat. Angesichts der zuletzt so positiven Meldungen zur aktuellen Ertragslage sowie dem nun erneut heraufgesetzten Ausblick für das Gesamtjahr 2023 hätte boersengefluster.de trotzdem auf eine dynamischere Bewegung nach oben gesetzt. Immerhin sieht es derzeit leider so aus, als wenn sich ... The post Softing: Da geht noch was appeared first on Boersengefluester.

Den vollständigen Artikel lesen ...