Paris (www.anleihencheck.de) - Norwegens Währung (NOK) bleibt gegenüber dem Euro weiterhin im Abwärtstrend, so die Experten der BNP Paribas in einer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".Allein in der vergangenen Woche habe die Krone um mehr als 3 Prozent gegenüber der Gemeinschaftswährung nachgegeben. Auch die jüngste Zinserhöhung lief ins Leere. Die norwegische Zentralbank habe ihren Leitzins gestern (17. August) um 25 Basispunkte auf 4 Prozent angehoben. Dieser Schritt sei von den Reuters befragten Ökonomen so erwartet worden. Ein Ende des Zinserhöhungszyklus scheine nicht absehbar: Während die Notenbank einen weiteren Aufschlag angedeutet habe, gehe auch die Mehrheit der Devisenexperten davon aus, dass der Zinssatz im September erneut erhöht werde. ...

