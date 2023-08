Frankfurt (www.fondscheck.de) - Seit Donnerstag ist ein weiterer Krypto-ETN von Valour Digital Securities auf Xetra und über den Handelsplatz Börse Frankfurt handelbar, so die Deutsche Börse AG.Der ETN 1Valour Ethereum Physical Staking (ISIN GB00BRBMZ190/ WKN A3G6BS) ermögliche Anleger*innen, an der Performance von Ethereum und dem Staking der Kryptowährung zu partizipieren. Beim Staking würden die jeweiligen Krypto-Assets auf der Blockchain hinterlegt, um Transaktionen zu validieren. Im Gegenzug werde eine Prämie gezahlt. Auf diese Weise könnten Anleger*innen nicht nur an der Wertentwicklung der Kryptowährung, sondern auch an den jeweiligen Staking-Erträgen partizipieren. Das Produkt sei über den Kryptowert physisch abgesichert. ...

