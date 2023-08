Gold hat seit jeher Menschen fasziniert und stellt bis heute eine der sichersten Geldanlagen dar. Wenn es darum geht, qualitativ hochwertiges Gold in Form von Barren zu erwerben, steht der Name Heraeus ganz oben auf der Liste. Doch warum hat dieser spezielle Hersteller so ein hohes Ansehen in der Branche?Heraeus: Ein Name, der für Tradition und Qualität stehtGegründet im Jahr 1852, hat das Unternehmen Heraeus eine beeindruckende Geschichte hinter sich. Ursprünglich in Hanau ansässig, hat es sich im Laufe der Jahre zu einem globalen ...

