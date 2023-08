Halle/MZ (ots) -



Comedian Rüdiger Hoffmann wollte als Kind sein wie Winnetou. Mit Pierre Brice habe er sich bei einem Fernsehauftritt dann später mal eine Garderobe geteilt. "Ein toller Mann.", sagte der 59-Jährige der in Halle erscheinenden Mitteldeutschen Zeitung (Wochenendausgabe). Hoffmann gehört zu den bekannten Gesichtern der deutschen Comedy-Szene. 1964 im nordrhein-westfälischen Paderborn geboren, gilt er heute als "Entdecker der Langsamkeit". Am 26. August gastiert der Comedian mit seinem Live-Programm "Mal ehrlich" nun in der Rosenarena in Sangerhausen.



Pressekontakt:



Mitteldeutsche Zeitung

Marc Rath

Telefon: 0345 565 4200

marc.rath@mz.de



Original-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/47409/5583572

Top 3 Energie-Dividendenaktien Im neuen Energieboom von kontinuierlichen Erträgen profitieren. Wir zeigen hier, von welche drei Aktien Sie profitieren können. Hier klicken