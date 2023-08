Halle/MZ (ots) -



Die Klimaaktivistin Luisa Neubauer hält es für wichtig anzuerkennen, dass viele Menschen, die in Ostdeutschland leben, einen ganz anderen Blickwinkel auf einen Strukturwandel haben. Die Skepsis vor wirtschaftlichen Veränderungen und vor der Energiewende sei teilweise höher, weil Erfahrungen eben prägen, sagte die 27-Jährige der in Halle erscheinenden Mitteldeutschen Zeitung (Wochenendausgabe). "Daran zu denken, finde ich wichtig, gerade wenn ich aus einer westdeutschen Perspektive über so etwas wie den Kohleausstieg spreche. Ich vermute, dass das Letzte, was da irgendwer braucht, eine westdeutsche Überheblichkeit ist; jemanden der meint, es besser zu wissen", so Neubauer, die 1996 in Hamburg geboren wurde.



