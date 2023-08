DJ ÜBERBLICK am Abend/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

DJ ÜBERBLICK am Abend/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Allianz aus Unternehmensverbänden und Gewerkschaften fordert Industriestrompreis

Eine Allianz aus Unternehmensverbänden und Gewerkschaften der energieintensiven Industrien sowie dem DGB fordert mit Nachdruck einen zeitlich befristeten subventionierten Industriestrompreis, einen Brückenstrompreis. Angesichts der hohen Strompreise in Deutschland sei es für die energieintensiven Industrien "fünf vor zwölf", erklärte die Allianz am Freitag. Längst drohten Verlagerungen, Standortschließungen und der Verlust von Arbeitsplätzen. Das Bündnis vertritt nach eigenen Angaben mehr als 1,1 Millionen Beschäftigte in mehr als 8.000 Unternehmen.

Scholz betrachtet Kindergrundsicherung als fast fertig

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat nach der Fertigstellung des Gesetzentwurfs von Familienministerin Lisa Paus (Grüne) zur Kindergrundsicherung betont, der entsprechende Plan sei weitestgehend ausgearbeitet. Wie Scholz bei einer Pressekonferenz nach einem Besuch bei seinem österreichischen Amtskollegen Karl Nehammer sagte, "sind wir mit 99 Prozent fertig. Vielleicht sind es nur 98 Prozent, je nach dem, was man zählt." Den Rest schaffe die Regierung auch noch. Paus ging unterdessen von einem baldigen Kabinettsbeschluss aus. Sie sei "optimistisch, dass wir den Gesetzentwurf auch bald im Kabinett beschließen können, sobald wir die sachpolitische Debatte gemeinsam vorantreiben", sagte Paus.

Gasspeicher in der EU zu 90 Prozent gefüllt

Zweieinhalb Monate vor dem Zieldatum sind die Gasspeicher in der Europäischen Union zu 90 Prozent gefüllt. Die EU gehe "gut gerüstet" in den bevorstehenden Winter, teilte die Kommission mit. Nach Beginn des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine hatten die 27 Mitgliedsländer im Sommer 2022 beschlossen, dass die Gasspeicher in der EU zum 1. November im Schnitt zu 90 Prozent gefüllt sein sollen. Wie aus Daten des Portals Gas Infrastructure Europe (GIE) hervorgeht, betrug der Füllstand am Mittwoch im Schnitt genau 90,12 Prozent.

August 18, 2023

