The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 18.08.2023

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 18.08.2023



ISIN Name

DE0005408884 LEONI AG NA O.N.

DK0061414638 NORDIC AQUA PARTERS DK 1

US9172861067 URSTADT BIDDLE PROP.

Top 3 Energie-Dividendenaktien Im neuen Energieboom von kontinuierlichen Erträgen profitieren. Wir zeigen hier, von welche drei Aktien Sie profitieren können. Hier klicken