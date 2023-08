Sampled1,The Global Integrated Analytical Biorepository, gab heute bekannt, dass es zum Service Provider für Olink® Proteomics, einem führenden Anbieter von Proteomics-Technologie, ernannt wurde. Als Service Provider der Olink® Explore-Technologie bietet Sampled nun Hochdurchsatz-Proteomik-Dienstleistungen für die präzise Entdeckung von Protein-Biomarkern an.

Die Olink-Explore-Plattform stellt den neuesten Stand der hochspezifischen und skalierbaren Proteomik-Technologie dar. Die Plattform basiert auf dem proprietären Proximity Extension Assay (PEA), der Messungen auf Proteinebene mit hohem Durchsatz und hoher Qualität kombiniert, und bietet leistungsstarke Funktionen für die Aufdeckung verwertbarer Erkenntnisse, die für einen Durchbruch bei der Prävention, Diagnose und Behandlung von Krankheiten entscheidend sind.

Sampled wird seine Dienste auf zwei Olink Explore-Plattformen anbieten: Olink® Explore 3072 und das neu eingeführte Olink® Explore HT. Olink Explore 3072 kann ~3.000 menschliche Proteine analysieren und gleichzeitig bis zu 352 Proben mit 32 Kontrollen verarbeiten. Olink Explore HT ermöglicht die spezifische Messung von über 5.300 Protein-Biomarkern mit einer Probenmenge von nur 2 µL, wobei der Probendurchsatz um das Vierfache und die Datenausgabe um das Siebenfache gesteigert werden.

Die Einführung der Olink Explore HT-Software vereinfacht die Datenanalyse und rationalisiert die Qualitätskontrolle, wodurch die Gewinnung verwertbarer biologischer Erkenntnisse beschleunigt wird. Diese Fortschritte ergänzen die bereits umfassenden Multi-omics-Labordienstleistungen.

"Die Kombination von Olink Proteomics mit unseren beeindruckenden Biorepository-Fähigkeiten ermöglicht nicht nur spezifische Einblicke auf Probenebene, sondern auch Einblicke, die durch die statistische Aussagekraft, die erhöhte Zuverlässigkeit und die bessere Repräsentativität, die durch größere, vielfältigere Studien gewonnen werden, verbessert werden", sagte Shareef Nahas, PhD, Chief Scientific Officer, Sampled.

"Wir freuen uns, dass wir Sampled als einen Service Provider für unsere führende Olink Proteomics Plattform gewinnen konnten. Die Mission von Sampled, überlegenes Biobanking zu liefern, um transformative Gesundheitsinnovationen zu ermöglichen, passt perfekt zu Olinks Ziel, die leistungsfähigsten Lösungen für die wissenschaftliche Forschung zu entwickeln", sagte Michael Irwin, Vice President, Sales and Marketing, Olink. "Mit der Einführung der Explore HT-Plattform kann Sampled seinen Kunden nun ein einzigartiges Hochdurchsatz-Proteomik-Angebot anbieten."

"Mit dieser Partnerschaft unterstützt Sampled seine Mission, Forschern innovative Werkzeuge für das Verständnis der menschlichen Biologie an die Hand zu geben und die Zukunft des Gesundheitswesens zu beschleunigen, indem wir mit unseren Kunden zusammenarbeiten, um Gesundheitsinnovationen schneller voranzutreiben", sagte Robin Grimwood, Chief Executive Officer von Sampled.

Über Sampled und Sampled SMART Labs

Sampled ist ein Labor der nächsten Generation, das die in biologischen Proben enthaltenen wertvollen Daten erschließt. Mithilfe unserer integrierten "SMART Lab"-Dienstleistungen können wir biologische Materialien lagern, verwalten, analysieren, wissenschaftlich untersuchen und transportieren. Damit bieten wir unseren Partnern eine nahtlose Lösung für alle Forschungsproben. Unsere Vision ist eine Welt, in der wir es innovativen Akteuren im Gesundheitswesen ermöglichen, die menschliche Gesundheit schneller und einfacher zu verbessern. Dabei lautet die Mission von Sampled SMART Labs, hinter jeder transformativen Gesundheitsinnovation zu stehen. Sampled hat seinen Hauptsitz in Piscataway im US-Bundesstaat New Jersey und unterhält Labore in den USA und in Europa sowie Partner-Labore in den Niederlanden, in China und Australien.

Infinity BiologiX LLC, Roylance Stability Storage Limited und Roylance Scientific Limited sind unter dem Namen Sampled tätig. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.sampled.com

1Infinity BiologiX LLC, Roylance Stability Storage Limited und Roylance Scientific Limited firmieren unter dem Namen Sampled.

