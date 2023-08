GP Fund Solutions, LLC (GPFS), ein angesehener Anbieter von Fondsdienstleistungen, freut sich, den Erhalt der Genehmigung der irischen Zentralbank (Central Bank of Ireland, CBI) bekannt zu geben, regulierte Fondsverwaltungsdienste in Irland anzubieten. Diese Errungenschaft ist ein wichtiger Meilenstein für GPFS, der es dem Unternehmen ermöglicht, seine Aktivitäten in Europa auszuweiten.

Unter der Leitung von Vincent Allen, einem Branchenveteranen mit mehr als 20 Jahren Erfahrung in der Betreuung globaler Fondsprodukte, ist GPFS Ireland hervorragend positioniert, um den einzigartigen Anforderungen regulierter Fonds gerecht zu werden.

Im Einklang mit unserem Bestreben, für unsere Kunden die höchsten Qualitätsstandards aufrechtzuerhalten und unsere Wachstumsinitiativen zu unterstützen, freut sich GPFS, mehrere organisatorische Änderungen bekannt zu geben, die darauf abzielen, unsere globalen Aktivitäten zu verstärken:

Wir freuen uns, die Beförderung von Jay Godbole zum Global Head, Client Operations, bekannt zu geben. Jay ist seit 2012 ein unschätzbares Mitglied des GPFS-Teams, das stets außergewöhnliche Führungsqualitäten und Engagement für die Kundenzufriedenheit unter Beweis gestellt hat. Jay wird zunächst in unserer britischen Niederlassung tätig sein und für die Koordinierung der globalen Kundenaktivitäten verantwortlich sein, um einen einheitlichen und konsistenten Servicestandard in allen Regionen zu gewährleisten.

Wir freuen uns außerdem, die Ernennung von Ravi Nevile zum Chief Commercial Officer von GPFS International bekannt zu geben. Ravi, der unser Geschäft in Großbritannien erfolgreich geleitet hat und eine Gründungsrolle beim Aufbau unserer europäischen Plattform gespielt hat, bringt umfassende globale Erfahrung und strategische Visionen mit, um das internationale Wachstum unseres Kundenstamms, unseres Dienstleistungsangebots und unserer globalen Präsenz voranzutreiben. Die Ernennung von Ravi stellt eine solide Grundlage für die weitere globale Expansion von GPFS dar.

Glen Shields, unser geschätzter Group CEO, wird die Organisation auch weiterhin zuverlässig führen und leiten, um einen nahtlosen Übergang und nachhaltigen Erfolg zu gewährleisten.

"Wir freuen uns sehr, dass wir von der CBI die Genehmigung erhalten haben, unsere bewährten Fondsverwaltungsdienste in Irland anbieten zu können. Mit unserem talentierten irischen Team und den organisatorischen Veränderungen, die wir vornehmen, ist GPFS gut gerüstet, um unseren Kunden weltweit einen hervorragenden Service zu bieten", so Glen Shields, Group CEO von GPFS.

Über GP Fund Solutions, LLC:

GPFS ist ein führender Fondsverwalter, der weltweit Private Equity, Private Debt und Real Asset Investment Manager betreut. Wenn Sie mehr über GPFS oder unser umfassendes Dienstleistungsangebot erfahren möchten, besuchen Sie bitte unsere Website unter https://gpfs.com/.

