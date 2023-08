AUGSBURG (dpa-AFX) - Bundeskanzler Olaf Scholz sieht den Wirtschaftsstandort Deutschland nicht als gefährdet an. "Das ist nicht zutreffend", sagte der SPD-Politiker am Freitagabend bei der Veranstaltung "Augsburger Allgemeine Live". Als Beleg verwies Scholz auf die aktuell auch aus dem Ausland erfolgenden Direktinvestitionen etwa in der Halbleitertechnologie in Deutschland. Deutschland sei ein Industrieland mit Zukunft, "wir werden der Produktionsstandort für die Halbleiter in Europa", sagte Scholz. Dazu würden Aussagen zur drohenden Deindustrialisierung nicht passen, sie seien aber auch einfach nicht richtig./had/DP/he