Die großen US-Indizes haben auf Monats-Sicht durchaus ordentlich verloren. Während der Dow Jones 3,1 Prozent abgegeben hat, stehen beim technologielastigen Nasdaq 100 rund fünf Prozent Minus zu Buche. Die Analysten der Bank of America (BoA) sind indes der Meinung, dass eine bestimmte Aktie über die weitere Performance des bis dato schwierigen Augusts entscheidet. Dieses eine Unternehmen sei Microsoft, so BofA-Analyst Michael Hartnet, wie CBNC am Freitag berichtet. In seiner wöchentlichen Übersicht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...