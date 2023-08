DejaVoo, ein aufstrebender Stern im Bereich der Einweg-Vape-Marken, stellt seine neuesten Angebote, Fresh Cube und Phantom, auf dem britischen Markt vor.

Als unverzichtbarer Markt für die globale Vaping-Industrie hat das Vereinigte Königreich einen harten Wettbewerb im Bereich der Einwegprodukte erlebt. Während die meisten Einwegprodukte mit einer Baumwollspirale ausgestattet sind, hebt sich DejaVoo mit der FEELM Max Keramikspirale ab, die mehr als 800 Züge bietet und einen neuen Maßstab für die Einhaltung der TPD setzt. Bei der diesjährigen Vapouround-Zeremonie im Mai bzw. Juni gewann es zusammen mit DejaVoo Cyber die Kategorie "Best Disposable".

Fresh Cube und Phantom übertreffen die Erwartungen mit einem Angebot von über 800 Zügen, was im Vergleich zu den gängigsten Einwegprodukten auf dem Markt ein bemerkenswerter Anstieg der Züge um mehr als 30 ist. Außerdem zeichnen sie sich durch eine beispiellose Konsistenz von über 95 aus. Diese Innovationen heben den Bereich des Verdampfens in nie dagewesene Höhen. Das charakteristische transparente Design des E-Liquid-Tanks verringert nicht nur die Angst vor E-Saft, sondern bewahrt auch seine ästhetische Anziehungskraft.

Sowohl Fresh Cube als auch Phantom sind ein Beispiel für das unermüdliche Engagement von DejaVoo, seinen anspruchsvollen Kunden ein abwechslungsreiches Vaping-Erlebnis zu bieten.

Fresh Cube bietet als Hauptgeschmacksrichtungen die Sorten Pink Lady, Purple Rain und Sour Kiss an. Es ist in Form von Eiswürfeln gestaltet und soll es den Verbrauchern ermöglichen, die Frische zu spüren und kühl zu bleiben". Phantom hingegen ist in einem eleganten, mattschwarzen Farbton gehalten und hat ein zylindrisches Design, das den Slogan "Unveiling Enigmatic Sensations" widerspiegelt.

Ab Mitte August wird Fresh Cube probeweise bei Einzelhändlern der großen Handelsketten in London zum Verkauf angeboten. In der Zwischenzeit können Sie Phantom unter https://www.vapourcore.com/ verfolgen.

?Über DejaVoo?

DejaVoo hat es sich zum Ziel gesetzt, vertrauenswürdige und beliebte Vape-Produkte zu kreieren und vereint das beste Fachwissen in der Branche, einschließlich Konzeption, Design, Technik, Tests und Herstellung, um einen unvergleichlichen Gesamtwert für erwachsene Vape-Nutzer zu bieten.

