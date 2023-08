Freiburg (ots) -



Die USA haben jetzt grünes Licht für die Weitergabe von F-16-Kampfjets an die Ukraine durch Verbündete gegeben. Eilig aber hat es weder Washington noch die (...) westliche Kampfjetallianz für Kiew. (...) In der aktuellen Offensive dürften die F-16 nicht zum Einsatz kommen. Die russische Luftüberlegenheit freilich ist einer der Gründe, warum Kiews Offensive zur blutigen Abnutzungsschlacht ohne bislang größere Geländegewinne geraten ist. Um diese Luftüberlegenheit auszugleichen, bräuchte Kiew in großem Umfang Kampfjets. Danach sieht es nicht aus. (...) Eine Niederlage Russlands scheint nicht gewollt, vielleicht, weil man eine Eskalation fürchtet, vielleicht, weil man so irgendwann auf ein Einlenken Wladimir Putins hofft. Das könnte (...) viele Menschenleben kosten. https://www.mehr.bz/khs231m



