HÖREN: https://audio-cd.at/page/podcast/4663/ Elisabeth Niedereder ist ehemalige Profisportlerin, 26fache Staatsmeisterin im Laufsport , Sportwissenschaftlerin, Klinische Ernährungsmedizinerin i.A. und Trainerin. Sie ist Gründerin und Inhaberin von Tristyle bzw. der Tristyle Academy. Die gebürtige Oberösterreicherin wurde in der Schule entdeckt und war schon in jungen Jahren nationale Spitze auf der Mittelstrecke, wir reden speziell über den 800er. Mit dem Studium ging es nach Wien und in Elisabeths Unternehmen Tristyle war ich kurze Zeit sogar beruflicher Untermieter mit eigenem Eingang. Auch heute sind wir Kollegen, nämlich im Podcasten: "Push your Limit" brachte es bisher auf 53 Folgen und starke Chartränge. TristylerInnen sieht man ...

Den vollständigen Artikel lesen ...