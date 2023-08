Kalenderwoche 33 am KMU-Anleihemarkt - die Katjes International GmbH & Co. KG kündigt neue Kapitalmarkt-Aktivitäten an, das Beteiligungsunternehmen prüft u.a. die Begebung einer neuen Unternehmensanleihe und hat dazu die IKB Deutsche Industriebank AG und Pareto Securities AS mit einer Investoren-Roadshow beauftragt. Im kommenden Jahr wird die 110 Mio. Euro schwere Katjes International-Anleihe 2019/24 fällig. Unterdessen meldet Katjes International umsatztechnisch das beste Halbjahr der Unternehmensgeschichte mit einem Umsatz von 155,4 Mio. Euro. Dazu wurde in den ersten sechs Monaten 2023 ein EBITDA von 12,8 Mio. Euro erwirtschaftet.

Die Deutsche Rohstoff AG beschäftigt sich ebenfalls mit der zeitnahen Begebung einer neuen Unternehmensanleihe - auch hier muss eine laufende 100 Mio. Euro-Anleihe 2019/24 im kommenden Jahr abgelöst werden. Die operative Entwicklung der Deutsche Rohstoff AG ist weiterhin stark, so hat der Konzern im ersten Halbjahr 2023 trotz stark gefallener Öl- (-26,5%) und Gaspreise (-60%) einen Rekordumsatz von 75,1 Mio. Euro (Vorjahr 72,2 Mio. Euro) erwirtschaftet. Der Konzernüberschuss der Mannheimer beläuft sich nach sechs Monaten in 2023 auf 21,9 Mio. Euro (Vorjahr 32,5 Mio. Euro). Die B4H Brennstoffzelle4Home GmbH (B4H) hat im ersten Halbjahr 2023 einen Periodenüberschuss von 1,8 Mio. Euro ...

