Ein weiteres Rekordquartal: Einer der günstigsten Goldproduzenten im gesamten Sektor

Unter diesen Voraussetzungen ist Calibre Mining branchenweit weiterhin eine der attraktivsten Wachstumsgeschichten.

Gold gehört zu den ältesten Anlagewerten der Geschichte. Einige Anleger schwören auf Gold, während andere es verachten. Aber nur wenige würden leugnen, dass das gelbe Metall eine einzigartige Rolle auf den Märkten spielt und einen Wertaufbewahrungsmittel bietet, der mit kaum einem anderen Vermögenswert vergleichbar ist.

Wie auch immer Sie über Gold denken, Analysten sind sich einig, dass Goldaktien eine wichtige Rolle in einem diversifizierten Anlageportfolio spielen können. Gold mag ein besonders guter Inflationsschutz sein oder auch nicht, aber es besteht kaum ein Zweifel daran, dass es seinen Wert langfristig gehalten hat.

Indem Sie zusätzlich zu Ihren anderen Investitionen etwas Geld in Aktien von Goldproduzenten investieren, erhöhen Sie die Wahrscheinlichkeit, dass Ihr Geld wächst.

Calibre Mining (WKN: A2N8JP SYM: WCLA) ist einer dieser Goldproduzenten, welchen Sie sich unbedingt ansehen sollten:

Letzten Monat meldete das Unternehmen eine vierteljährliche Produktion von ca. 68.800 Unzen, was das dritte Rekordquartal in Folge für das Unternehmen darstellt.

Die außergewöhnliche Leistung wurde durch ein weiteres Rekordquartal in den nicaraguanischen Betrieben mit einer Produktion von rund 58.400 Unzen Gold vorangetrieben, unterstützt durch Erzlieferungen, die im Zeitplan mit den vorherigen aus der Eastern Borosi Mine lagen, der am weitesten von der hungrigen Libertad-Anlage entfernten Mine. Unterdessen verzeichnete die Pan-Mine ein weiteres Quartal mit einer Produktion von etwa 10.400 Unzen, wobei die Produktion seit Jahresbeginn bei etwa 21.200 Unzen lag und damit auf dem besten Weg ist, den prognostizierten Mittelwert von 42.500 Unzen für den Betrieb in Nevada zu erreichen.

Calibre Mining - Calibre - Vierteljährliche Goldproduktion

Darren Hall, Präsident und Chief Executive Officer von Calibre, erklärte:

"Ich freue mich, ein weiteres außergewöhnliches Quartal bekannt geben zu können, in dem wir zum dritten Mal in Folge einen Produktionsrekord erzielt haben, was zu unserem bisher höchsten Quartalsnettogewinn geführt hat. Unsere konsolidierten Gesamt-Cash-Kosten und All-in Sustaining Costs liegen unter dem Budget und versetzen das Unternehmen in die Lage, die Produktions- und Kostenprognose für das gesamte Jahr zu erfüllen und einen starken freien Cashflow zu generieren. Während wir unsere Bilanz weiter stärken, bleiben wir fiskalisch verantwortungsbewusst, indem wir die gesamte Exploration und das organische Wachstum aus dem operativen Cashflow selbst finanzieren und gleichzeitig unseren Barbestand erhöhen. Calibre bietet weiterhin eine attraktive Investitionsmöglichkeit mit einer diversifizierten Vermögensbasis in Nord- und Südamerika, einer hochgradigen Goldproduktion mit hoher Gewinnspanne, umfangreichen Wachstums- und Expansionsaussichten und einer starken Cash-Generierung. Während des Quartals haben sich unsere Investitionen in die Exploration weiterhin ausgezahlt. In Nevada wurde in der Nähe der südlichen Grube eine neue oberflächennahe, hochgradige Goldmineralisierung identifiziert, die sich voraussichtlich schon im nächsten Jahr positiv auf die Gehalte auswirken wird. In Nicaragua stoßen wir entlang des VTEM-Goldkorridors bei Limon weiterhin auf hochgradige Mineralisierungen, deren Umwandlung in Ressourcen und Reserven zum Jahresende erwartet wird. Wir konzentrieren uns weiterhin auf nachhaltige Bergbaupraktiken und verantwortungsbewusstes Ressourcenmanagement, was zu unserem bisherigen Erfolg beigetragen hat, und wir werden auch in Zukunft dem Umweltschutz und dem Engagement für die Gemeinschaft Priorität einräumen."

Der freie Cashflow in Höhe von 15,9 Mio. USD spiegelt das starke Betriebsergebnis wider!

Calibre Mining (WKN: A2N8JP SYM: WCLA)verfügt nun über Barmittel in Höhe von 77,0 Mio. USD, was einen Anstieg um 32 % gegenüber dem ersten Quartal bedeutet.

Das Unternehmen hat beachtliche Explorationserfolge vorweisen

Während Calibre Mining (WKN: A2N8JP SYM: WCLA)aus betrieblicher Sicht weiterhin seine Ziele erreicht oder sogar übertroffen hat, konnte das Unternehmen auch beachtliche Explorationserfolge vorweisen. Das bedeutendste dieser Beispiele ist Panteon North, wo das Unternehmen erstmals eine Reserve von ~0,80 Millionen Tonnen mit 9,45 Gramm Gold pro Tonne meldete, wodurch sich der durchschnittliche Reservegehalt erhöhte und fast 250.000 Unzen Goldreserven hinzukamen (das entspricht einem ganzen Jahr Gold Produktion in Nicaragua).

Wichtig ist, dass diese Entdeckung bei Panteon North am Ende nur ein Teil des äußerst vielversprechenden VTEM-Goldkorridors sein könnte, der sich mehrere Kilometer nördlich von Panteon erstreckt, und dass sie nicht Teil der vielschichtigen Wachstumsstrategie des Unternehmens war, sein nicaraguanisches Produktionsprofil zu erweitern.

Wie aus früheren Pressemitteilungen hervorgeht, waren die ersten Step-out-Ergebnisse der neuen Entdeckung Panteon North recht ermutigend. Zu den Highlight-Abschnitten zählen unter anderem 2,0 Meter mit 24,03 Gramm pro Tonne Gold, 9,30 Meter mit 11,61 Gramm pro Tonne Gold weiter nördlich und andere Treffer von 2,1 Metern mit 6,73 Gramm pro Tonne Gold und 4,10 Metern mit 17,45 Gramm pro Tonne Gold. Die jüngsten Ergebnisse haben jedoch für weiteres Aufwärtspotenzial und eine Bestätigung dieser beeindruckenden Gehalte gesorgt, mit herausragenden Abschnitten von 2,5 Metern mit 15,64 Gramm pro Tonne Gold, 13,4 Metern mit 3,57 Gramm pro Tonne Gold und einem nördlichsten Loch von 1,2 Meter bei 13,3 Gramm pro Tonne Gold. Diese Abschnitte bauen auf früheren Treffern direkt im Süden auf, wie LIM-22-4736 (4,1 Meter mit 17,45 Gramm pro Tonne Gold), und bisher wurde nur ein kleiner Teil des Streichens getestet.

Höhepunkte der Exploration und Bohrung in El Limon (Quelle: Website des Unternehmens)

Der Ausbau der Entdeckung Panteon North dürfte für Investoren sehr spannend sein. Es ist auch wichtig anzumerken, dass dies nicht die einzige aufregende Entwicklung im Limon-Komplex ist, da hochgradige Bohrergebnisse aus der ehemals produzierenden Talavera-Mine (bekannt als Talavera Extension) südwestlich der Limon-Verarbeitungsanlage gemeldet wurden. Diese Ergebnisse deuten auf eine hohe Wahrscheinlichkeit eines weiteren Reservenwachstums bei der bereits soliden Reservenbasis von rund 657.000 Unzen hin, mit der Möglichkeit, dass Limon auf 1 Millionen Unzen anwachsen könnte.

Zu den jüngsten Ergebnissen von Palomino gehören 38,1 Meter mit 1,23 Gramm pro Tonne Gold, 16,8 Meter mit 0,87 Gramm pro Tonne Gold und 22,9 Meter mit 1,13 Gramm pro Tonne Gold sowie ein viel mächtigerer Abschnitt von 54,9 Metern mit 0,89 Gramm pro Tonne Gold. Diese Treffer liegen direkt südlich von Pan, völlig getrennt von den Neuentdeckungen in North Dynamite und Coyote (13,7 Meter mit 1,36 Gramm pro Tonne Gold) und getrennt von Gold Rock. Und obwohl sie niedrig erscheinen mögen, sind sie für einen Haufenlaugungsoxidbetrieb in Nevada durchaus attraktiv.

Unser Fazit für Sie als Anleger:

Einer der günstigsten Goldproduzenten im gesamten Sektor

Basierend auf ca. 502 Millionen voll verwässerten Aktien und einem Aktienkurs von 1,42 CAD wird Calibre Mining (WKN: A2N8JP SYM: WCLA) mit einer Marktkapitalisierung von 712 Millionen CAD-Dollar gehandelt und ist damit einer der günstigsten Hersteller im gesamten Sektor. Diese Unterbewertung erfolgt trotz der Tatsache, dass das Unternehmen weiterhin seine Versprechen übererfüllt, seine Produktion diszipliniert steigert und einen konstanten freien Cashflow generiert, während es gleichzeitig eine der stärkeren Bilanzen seiner Vergleichsgruppe beibehält.

Wie Sie sehen, läuft Calibre Mining (WKN: A2N8JP SYM: WCLA)weiterhin auf Hochtouren, mit einem weiteren Rekordquartal im zweiten Quartal und der Tatsache, dass nahe am oberen Ende seiner Prognose für das Geschäftsjahr 2023 liegt.

Damit befindet sich das Unternehmen im Vergleich zu seinen Mitbewerbern in einer Ausnahmesituation, da einige Edelmetallproduzenten voraussichtlich am unteren Ende der Prognose liefern werden.

Ebenfalls erwähnenswert:

Calibre Mining (WKN: A2N8JP SYM: WCLA)hat seine Mitbewerber im Jahr 2023 übertroffen, wobei die Aktie seit Jahresbeginn um über 56 % gestiegen ist, was auf eine Erfolgsbilanz bei der Steigerung der Produktion, der Reserven und des Cashflows pro Aktie zurückzuführen ist.

P.S: Besuchen Sie einfach www.calibremining.com, um mehr über das Unternehmen und seine Aktivitäten zu erfahren.

Enthaltene Werte: XD0002747026,CA13000C2058