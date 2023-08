Diese konservative Aktie von Bill Gates aus dem Getränkesektor ist jetzt attraktiver als eine Coca-Cola. Zeit hier einzusteigen? COCA-COLA FEMSA ist der größte Franchise-Abfüller von Coca-Cola - und befindet sich in Lateinamerika in genau dem richtigen Markt. Darum ist die Aktie sogar besser als das Original. Raten Sie mal: In welchem Land wird pro Kopf am meisten Coca-Cola getrunken? Spoiler vorab: Es sind nicht die USA. Am stärksten wird der Softdrink ...

Den vollständigen Artikel lesen ...