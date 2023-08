Teamviewer-Aktionäre mussten zuletzt eine schallende Ohrfeige einstecken. Immerhin verlor der Kurs im Vergleich zum Vorwochenschluss 3,30 Prozent. Die Aktie ging an vier der fünf Sitzungen mit Abschlägen aus dem Handel. Besonders übel war dabei der Donnerstag mit einem Minus von 2,42 Prozent. Die Bären haben die Bullen also in die Ecke gedrängt - können die sich aus der Umklammerung lösen? Der Wochen-Verlust tut zwar weh, aber die Technik sieht noch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...