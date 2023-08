China-Riesen in Schieflage, Projektentwickler in Deutschland insolvent, hohe Abschreibungen bei Wohnkonzernen, Rating großer US-Banken wackelt: Die Krisensignale aus der internationalen Immobilienbranche mehren sich. Das ist jetzt wichtig Die Krisensignale aus der internationalen Immobilienbranche mehren sich. In China kämpft Country Garden, einer der größten Immobilienentwickler des Landes, mit Zahlungsschwierigkeiten und verunsichert die Finanzmärkte. ...

